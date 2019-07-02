改善空污 盧秀燕自比大禹治水、愚公移山

2019-07-02 12:45

〔記者張菁雅／台中報導〕改善空氣品質是台中市長盧秀燕重要的施政目標之一，她今日舉大禹治水、愚公移山為例表示，整治空污是和老天、和天氣對抗的工作，非常艱鉅。她也說，要發起「抬頭看天空運動」，因為市民抬頭看天空，就會對空氣品質改善有感，這是「騙不了人的」。

環保局長吳志超今日在市政會議表示，根據環保署監測站最新數據顯示，台中市今年1到6月份的PM2.5平均值為每立方米18.7微克，相較去年同期的20.9微克，改善2.2微克，是自監測數據以來歷史新低，市府將持續努力，讓台中空品越來越好。

盧秀燕指出，整治空污有績效，原因在於環保局設定清楚的短、中、長期目標並規劃執行；其次是態度，環保局秉持「緊迫盯人、強力稽查、嚴格重罰、絕不寬貸」的態度，所以污染製造者每天都很緊張，隨時注意排放情形。

盧秀燕也說，雖然數字會說話，但市民有感更重要，她要發起「抬頭看天空運動」，市民抬頭看天空，就會對空氣品質改善有感，這是「騙不了人的」，且市民常看天空，就會給市府壓力，市府也歡迎市民檢驗。

她同時舉出大禹治水、愚公移山的故事，並表示，整治空污是和老天、和天氣對抗的工作，是非常艱鉅且有意義的工作，市府團隊一上任就敲鑼打鼓地要改善空污，上任半年後，還是要敲鑼打鼓，並提醒市府團隊「勿忘初衷」。

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