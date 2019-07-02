盧市府防空污 擬卡台中火力電廠生煤許可證、用量

2019-07-02 12:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中火力發電廠PM2.5排放量佔台中市14.6％，為管制中火，台中市政府環保局長吳志超今日表示，除了今年將透過操作許可證展延審查，核定全廠全年生煤使用量上限為1104萬噸，另要求中火在空污季減少5部機組用量。他強調，此措施在不影響供電穩定情形下，持續改善台中空品，一切有所依據，請中央或台電不要拿用電問題來恐嚇民眾。

吳志超今日在市政會議進行專案報告時指出，根據環保署監測站最新數據顯示，台中市今年1到6月份的PM2.5平均值為每立方米18.7微克，相較去年同期的20.9微克，改善2.2微克，是自監測數據以來歷史新低。

吳志超指出，台中市管制生煤自治條例於2016年1月26日公布，要求4年內減煤4成，減煤期程將於明年1月26日屆滿，而中火為全國最大發電廠，PM2.5排放量佔台中市14.6％，10部機組許可證有效期限將陸續在今年10月及明年2月到期，市府將透過操作許可證展延審查，以2014年中火生煤實際用量1839萬噸為基準作為減量基準，實質減煤4成，核定中火全年生煤用量上限1104萬噸，並按空污季（每年10月至隔年4月）核配用量，使空污季減少5部機組發電。

吳志超表示，外界關心減煤後供電穩定問題，事實上，此外，近2年通霄、大林、林口電廠加入運轉發電，今年累計電量增加230.7萬瓩，足以取代中火近一半發電量，因此，中火落實減煤4成，依然不會對供電穩定造成衝擊，市府要求台電減少燃煤機組發電，改善台中空氣品質，一切有所依據，請中央或台電不要拿用電問題來恐嚇民眾。

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