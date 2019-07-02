韓國瑜砲打中央不協助防疫 台灣「駭客始祖」出面打臉

2019-07-02 09:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕登革熱疲情蔓延，高雄市長韓國瑜環台替自己的總統初選造勢，卻砲打中央不肯協助高雄防疫，現居高雄三民區的台灣「駭客始祖」陳盈豪看不下去，在個人臉書發文替衛生福利部疾病管制署（CDC）發聲，還拍下數張CDC防疫人員假日加班的身影照片，自嘲寫下「駭客也是會怕登革熱，謝謝你們，第一線辛苦人員」。

陳盈豪念大學時，為能驗證殺毒軟體號稱百分百防毒是不實廣告，自行實驗製作CIH病毒，在他不知情的狀況下，同學使用了實驗用電腦，病毒就此散出；由於CIH \設定在4月26日為發病日，當天正巧也是俄羅斯車諾比核電廠爆炸的日子，國外媒體便稱此病毒為「車諾比病毒」，據統計共癱瘓了全球600萬台電腦，造成全球約10億美元損失。

目前生活、工作都在高雄的陳盈豪，看到「衛生福利部疾病管制署」的新聞稿：疾管署聲明絕無「未幫高雄登革熱防治卻幫印尼、越南」後，特別在個人臉書PO文，指稱週日下午1、2點，自家樓下有2人在大太陽下的私人空地，很仔細檢查每個地方，大概花了30分鐘左右。

陳盈豪直覺是登革熱工作人員，趕緊拍照，後來看到工作人員背心寫著CDC，CDC是哪個單位？Google一下，原來是「衛生福利部疾病管制署」。他說，「駭客也是會怕登革熱」，謝謝你們，第一線辛苦人員，直接打臉韓國瑜的口央不肯協助高雄防疫的說法。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法