黃光芹爆料最終章...韓國瑜這些「惡劣事件」全都曝！

2019-07-01 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹槓上高雄市長韓國瑜，從6月14日開始分批爆出韓國瑜各項事情，從韓國瑜「不愛高雄」、「初選內幕」、「大罵親信」到「收受4000萬政治獻金」，箭箭攻心，2個禮拜以來她陸續爆料，今（1日）發文寫下「最終章」，痛陳韓國瑜的惡劣事件。

黃光芹表示，「今年2月，當你起心動念想選總統，我就在電視上質疑你參選的正當性。」後來電台訪問韓國瑜，韓表示會做滿4年，也不會考慮2020總統大選，專訪播出後，韓國瑜卻在接了某媒體老闆的電話，就將全盤推翻，只留下一句「誰說的」，也將黃光芹全家推入險境，而韓粉後續不停言語攻擊，甚至波及其他電台主持人、來賓，讓黃光芹被迫中斷職涯，黯然離去，讓她自己也悟出「你越軟弱，韓粉就越囂張」的道理，在一路上不停地被韓粉言語侮辱，讓她遍體麟傷，永生難忘。

黃光芹提到，自己的小孩身陷苦難，韓國瑜卻態度輕蔑、沒有同理心，而她也痛陳「作為一個母親，我絕不會容許政客無血無淚」。

黃光芹痛批，韓國瑜長期故意縱容韓粉施暴，紮起「假韓粉」稻草人，縱容真正的「韓黑文化」，在台灣製造白色恐怖，連同黨的市長及民代都被迫噤聲。

黃光芹無奈表示，韓國瑜棄誠信如敝屣，黃光芹已當面暗示書上架才不到3個月，韓千萬不能跑，但韓卻不肯相信，連親信黃文財都拉不住韓國瑜，經過寫書訪問的過程一一檢視後，發現韓國瑜夫婦「禁不起檢驗」，而韓是十足的應酬咖，打哈哈的本領已經爐火純青。

黃光芹最後誠信表示對韓國瑜過去說過的話「守口如瓶」，呼籲韓國瑜「不好好做市長，未來保證不會是個好總統，請懸崖勒馬，回頭是岸」，要韓好好想想為何這麼多人覺得韓國瑜「忘恩負義」，最後也堅定為自己言論負責「韓國瑜：誰說的？黃光芹：我說的！」。

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