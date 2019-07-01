罷韓連署六合夜市擺攤 基進黨志工遭蛋襲險中「蛋」

2019-07-01 23:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進黨今晚在六合夜市設攤、號召連署罷免高雄市長韓國瑜時，一名男志工遭疑似韓國瑜支持者丟擲雞蛋，差一點就打到「蛋蛋」；基進黨呼籲韓國瑜支持者要理性，即使意見不同也不該人身攻擊。

台灣基進黨強調，罷免是台灣民主的展現，如果韓國瑜做得好，人民自然鼓勵；但是韓國瑜幾個月來疏於市政，又接連投入總統選舉造勢，這次人民怒火已經「凍未條」，今晚的騷擾，擋不住高雄市民的憤慨，基進黨會持續巡迴街頭號召連署。

基進黨說明，蛋襲事件非常突然，丟蛋的是位婦人，疑似在夜市裡設攤，當下志工們反應不及，該婦人丟蛋後還對志工大呼小叫、辱罵髒話，最後甚至報警處理；轄區警方到場關切，確認沒有違法事宜後離開。

基進黨指出，除了這位婦人丟蛋，其實更多民眾是替基進黨打氣，並主動參與連署，可見民眾對韓國瑜的失望。

台灣基進黨從昨晚開始，每天都在高雄街頭設攤提供罷韓連署，今晚1930-2100六合夜市入口（自立六合路口）與鳳山區鳳凌廣場，7月2日晚1930-2100在楠梓多那之（德惠德賢路口）與興中夜市（三多文橫路口），7月3日晚1930-2100在三多大遠百（中山三多路口）與鳳山多那之（文龍東路青年路口），7月4日晚1930-2100在美術館（美術東二路門口）與三多大遠百（中山三多路口），7月5日晚1930-2100在瑞豐夜市（三民家商側邊馬路）與鳳山火車站門口，7月6日下午1600-1700在左營高鐵站前7-11（重信路文科街路口），7月7日上午1000-1100在勞工公園花市。

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