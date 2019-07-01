嗆中央防登革熱沒熱情？ 高市府今請款 公文曝光引眾怒

2019-07-01 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕行政院已於6月19日全數核定高雄市政府於6月14日傍晚提出的5318萬登革熱防治經費，市長韓國瑜卻在30日造勢時稱感受不到中央「熱情」，今（1）日被院長蘇貞昌爆料高市府「還沒領款」；高市府今天才送出的請款公文在網路上曝光被罵翻，網友砲轟「不是很急嗎」？

高雄市長韓國瑜昨日在新竹造勢時，嗆中央對防治登革熱是「一國兩制」；韓今視察登革熱防疫時又表示，高雄市發生登革熱時，沒有辦法第一時間感受到行政院的熱情。

行政院長蘇貞昌今對此回應，認為韓應該守住疫情、守住崗位，何況高雄向中央爭取登革熱防治經費5千多萬，「我們兩天就准了，在上週准了，到今天高雄市政府卻還沒領款，顯然效率有問題」，蘇貞昌再批首長到處亂跑、話又亂講，真的無益於疫情。

桃園市議員王浩宇今晚6點31分在臉書貼出高雄市政府公文，受文者是「衛生福利部疾病管制署」，內容提到「108年度重要蚊媒傳染病全方位防治保全工作計畫」前置作業完成，「本案補助經費5318萬3510元，已將相關收支納編本府109年度預算」，「惠請均部核撥第一期款項2660萬0000元至本府衛生局」。

王浩宇痛批：「韓國瑜口口聲聲說疫情很急被打壓，那為什麼今天才急急忙忙請款？你怎麼開口就說謊？」

網友們也留言提到「韓粉根本不管這個，只要韓市長說甚麼他們就信什麼」、「真的很替高雄感到悲哀」、「有什麼好奇怪的，韓粉就是一幫習慣手心向上，乞丐思維的人啊」、「韓國瑜和市府團隊根本就是在造謠，建議衛福部告下去」。

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