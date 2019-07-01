王淺秋笑政院非ATM 邱俊憲：是在打臉韓市長嗎？

2019-07-01 20:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕回應行政院長蘇貞昌質疑高雄市政府領款沒效率，高市新聞局長王淺秋今指出，政院不是ATM、按一按就有錢；民進黨高市議員邱俊憲指出，王局長您講的沒錯！中央經費補助不是按一按就有，所以韓市長攻擊中央不給錢，您是在打臉韓市長嗎？

邱俊憲強調，韓市長並不是有一張萬能提款卡，只有插卡按一按就會有錢拿！應該請王局長向韓市長說，不要三不五時要跟中央要預算，卻只會喊喊話，又不會提計畫，不要以為要錢是像到路邊便利店，拿著金融卡插ATM，按一按就會吐錢⋯。

行政院長蘇貞昌今指出，高雄要登革熱防疫補助5千多萬，政院2天就准了，上週准了到今天（高市府）卻還沒領款，顯然效率有問題；高市新聞局長王淺秋對此指出，真的笑了、政院又不是ATM，院長可能不太了解程序。

王淺秋說，看到這說法真的是笑了，可能院長不太了解所謂的程序是什麼，因為行政院不是ATM，不是給我幾個密碼去按了，就可以把錢提出來，不是這樣的。

她說，的確中央費時兩天公文就送來了，是代表同意核撥經費給高雄市政府，但6月24日有另外一份公文來，要求6項修正，同時還要提供簽領據、跟一些程序需求。

衛生局林立人進一步補充，這份公文說明該補助款屬於中央統籌分配款裡面的一個額度，不是代收、代付款項，要地方政府納入地方預算，所以衛生局在跑相關的預算程序，同時針對中央要求修正部分，再送衛福部做一個備查。

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