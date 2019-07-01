國民黨PK小組 計畫天天「這樣做」衝聲量

2019-07-01 19:11

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今邀請已提名的55位立委參選人參加座談會，確定明年總統、立委大選主軸為主打蔡政府3年來施政缺失為主，包含經濟、反公投法修正案等議題，也將在7月5日成立「PK小組」，每天開會討論重大議題，擬天天開記者會，營造有利的選戰節奏跟網路聲量。

國民黨今舉行「本黨提名立委參選人座談會」，邀請第一階段已提名的55位立委參選人座談，由黨主席吳敦義主持，組發會、文傳會報告選戰策略及主軸，會議進行2個多小時。吳敦義於會中預祝明年選舉順利，希望總統與立委選舉，黨籍參選人共同配合，達到1加1大於2的效應。

文傳會代理主委程美華會後轉述，在會中有不少立委參選人提出需求跟建議，發言踴躍，出席率超過9成，對於參選人的意見，吳敦義裁示黨中央盡力解決。

程美華指出，國民黨將在7月5日起成立「PK小組」，也就是揭弊小組，每日晚間9時在立法院黨團開會，成員有立院黨團、組發會、文傳會及相關選戰策略中心成員和參選人，針對每日議題發展及隔日要舉行記者會的議題進行討論，並彙整特定選區重大議題，集思廣益，營造有利的選戰節奏跟網路聲量，即時回應時事。

在新媒體運用方面，程美華指出，組發會青年部規劃新媒體節目外，也會著重在網路輿情分析，找出適當議題，對外發布﹔在組織戰的部分，組發會也會分區協助各參選人。

程美華也說，這次2020年大選主軸是蔡政府施政3年來的政策缺失，其中包括經濟、公投法修正案等，黨中央也希望55位立委提名人帶支持者響應7月7日反鐵籠公投凱道大會師活動。

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