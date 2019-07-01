韓粉造勢旗海飄揚 館長提這件事嗆：他X的汙辱國旗

2019-07-01 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜大型造勢活動昨（30日）晚在新竹縣政府前廣場舉行，為國民黨總統初選民調前最終場，現場韓粉人手一隻國旗，旗海飄揚，但網紅「館長」陳之漢怒嗆「真X媽的汙辱國旗」。

館長在臉書貼出國旗表示，選舉造勢看到國旗飄揚，嘴巴喊著中華民國萬歲，但「每每中共軍事挑釁，這些候選人一個屁也不敢吭。」曾當過多年職業軍人的他強調，「我們的國家是要用生命去捍衛的，我們的國旗是提醒所有國人，是必須團結尊嚴地捍衛我國象徵，如此偉大的精神卻在要選票的時候才會出現」。

館長怒嗆，當我們的敵人汙辱我們欺負我們，這些拿國旗造勢的人卻一句話也不講，「真他X的汙辱國旗、真X媽的不要臉」。

館長日前和時代力量立委黃國昌舉辦「拒絕紅色媒體大遊行」，對於有人質疑遊行「沒帶國旗」，他則反問「為什麼一定要帶國旗才是愛國？」直言國旗每個人都尊重，他也超級尊重國旗，國旗不代表任何的政黨，怒嗆「是國民黨先強姦它拿去用了嘛，嘴巴講中華民國，拿著國旗，心中想著五星旗跟人民幣，這大家都知道的嘛！」

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