「平均地權條例」修正 在野3黨轟「實價登錄2.0」被閹割

2019-07-01 19:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會今日表決三讀通過「平均地權條例部分條文修正案」，免除地政士登錄責任，將實價登錄義務人由地政士與賣方，修法改為買賣雙方；在野立委不滿砲轟，門牌揭露、預售屋實價登錄本次皆未增修，「實價登錄2.0」被閹割成「實價登錄0.5」。

國民黨立委曾銘宗不滿批評，涉及實價登錄規定，若不公開透明受害的是民眾，民進黨為何不敢推動，應該講清楚、說明白，蔡英文總統過去公開承諾要讓不動產市場價格更透明，行政院也將院版草案送至立法院，條文規定門牌必須揭露、預售屋價格須登錄、主管機關有查核權，有高達8成民眾贊同，但民進黨迫於建商壓力不敢推動，分明在打假球。

時代力量立委徐永明質疑，內政部推動實價登錄2.0，但這次修法是退回實價登錄0.5，實價登錄才能防止不動產被炒作，若要好好修法，應將門牌揭露、預售屋登錄及納入查核權，民進黨卻主張有個人隱私權問題，用這種反動言論和藉口不想去修法，還要繼續用隱私權當遮羞布嗎！

親民黨立委周陳秀霞也批，修正「平均地權條例」是要讓年輕人能買得起房，很可惜的民進黨僅針對買賣雙方登錄義務，和免除地政士責任進行修法，希望政府能真正重視年輕人心聲，執政黨面對年輕人買不起房問題，不要以為修幾個條文就能算數。

民進黨立委劉世芳表示，關於張宏陸委員所提版本提出在居住正義，這次「平均地權條例」朝野也同意免除地政士的責任，修法也讓資訊更正確和及時， 至於門牌揭露議題上，相信區域立委也知道社會看法是兩極的，希望能持續聽取各方意見，要有共識才會來修法，所以沒有在這次臨時會修法。

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