「韓國瑜不懂的高雄」影片曝光 在地人籲：加入罷韓行動

2019-07-01 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜無心市政落跑去選總統，讓許多高雄人不滿，紛紛連署要罷免他，第一階段3萬份連署也已達標。對此，臉書粉專《高雄好過日》PO出一段「韓市長不懂高雄沒關係，我們在大賣場告訴你」的2分鐘影片，點出高雄長期南北資源不平衡的困境，也呼籲大家加入罷免韓國瑜的行動。

臉書粉專《高雄好過日》日前PO出了一段2分鐘的影片，該片地點皆在大賣場取景，以脆笛酥代替工廠煙囪、玩具鐵道模型代替輕軌，影片創意又有趣，卻點出了人口數比台北市多，稅收都上繳中央，污染卻留在重工業所在地高雄，基礎建設落後台北20年，僅兩條捷運線及蓋一半的輕軌等高雄長久以來累積的結構性的問題。

《高雄好過日》表示，儘管過去有許多人不滿意民進黨執政，把票投給了韓國瑜；「但在他上任之後，我們如夢初醒」，其實，只要願意了解高雄問題的人都知道，高雄面臨的是長久以來累積的結構性問題，要解決這樣的困境，絕對需要時間。

《高雄好過日》感嘆，只要「不學無術、只會喊空洞口號的政客」還在位的一天，那麼，高雄就永遠沒有進步的可能。罷免韓國瑜，是要找回負責任、有擔當的高雄市政府。「這一次，我們不要再犯錯，我們一起把去年未走完的路，一起攜手抵達終點」、「自己高雄自己救」。

許多網友看完影片直呼，「好想哭」、「加油。用騙的選票是走不遠的」、「高雄加油」、「二十年的進步四個月就可以毀掉」、「把高雄還給高雄市民」、「太厲害了 很生活化的影片，但想表達的卻是真實的高雄」。

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