蘇揆批高市領款沒效率 王淺秋：真的笑了 政院又不是ATM

2019-07-01 15:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長蘇貞昌今指出，高雄要登革熱防疫補助5千多萬，我們2天就准了，上週准了到今天還沒領款，顯然效率有問題；高市新聞局長王淺秋對此指出，真的笑了、政院又不是ATM，院長可能不太了解程序。

蘇貞昌今表示，登革熱疫情重點是滅蚊，不要一天到晚轉移焦點到錢，何況高雄要補助5千多萬，我們2天就准了，上週准了到今天還沒領款，顯然他效率有問題，首長到處亂跑、話又亂講，真的無益於疫情，實在很遺憾。

王淺秋說，看到這說法真的是笑了，可能院長不太了解所謂的程序是什麼，因為行政院不是ATM，不是給我幾個密碼去按了，就可以把錢提出來，不是這樣的。

王淺秋說明，中央公文的確2天就送來了，是代表同意核撥經費給高雄市政府，但6月24日有另外一份公文來，要求6項修正，同時還要提供簽領據、跟一些程序需求。

衛生局林立人進一步補充，這份公文說明該補助款屬於中央統籌分配款裡面的一個額度，不是代收、代付款項，要地方政府納入地方預算，所以衛生局在跑相關的預算程序，同時針對中央要求修正部分，再送衛福部做一個備查。

他表示，市府6月24日收到文，轉給衛生局時為週二6月25日，因為市府市政會議都是星期二，所以我們已經沒有辦法在6月25日，就把相關提案送到市政會議審議。

林立人說，過去這幾天，相關程序均已做好並在今天先送出，明天市政會議後就會補上文號，相信財政部就會立刻處理。

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