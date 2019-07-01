台灣對印度投資熱 黃志芳：大爆發趨勢

2019-07-01 13:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與印度在新南向政策之下關係越趨熱絡，外貿協會董事長黃志芳今天表示，台灣對印度投資正走上「大爆發趨勢」，2018年台灣對印度投資達3億6千萬美金，相當於過去50年累積總額的一半，可見未來值得期待。

立法院今舉行「台灣與印度國會議員友好協會-會長交接典禮」，由發起人、民進黨立委管碧玲主持，並交接給新任會長、民進黨立委吳玉琴。外交部主秘李光章、貿易局主秘倪克浩、教育部國際教育司科長郭玲如、民進黨立委陳曼麗、余宛如、東元集團董事長黃茂雄、永豐金控董事長翁文祺、台北市電腦公會執行長胡天盛與印度博物館顧問李眉君等人出席觀禮。

管碧玲說，蔡總統上任後全力推動新南向政策，也使台灣與印度國會交流更加熱絡；她接任會長後隔年二月便率團訪問印度，獲以國會議員規格接待，後來印度國會議員也組團來台，訪團回到印度後也應邀設立上下兩院、跨黨派的印度與台灣友誼論壇作為對口，開啟雙邊國會交流。

管碧玲帶歉意地說，她今年因個人擔任黨團幹事長太忙，今年的參訪計畫也遲遲無法推展，未來交由吳玉琴，吳是台灣推動社會福利工作、照顧弱勢力量代表性的人物，相信吳玉琴能開拓台灣與印度之間更寬廣多元 的交流。

吳玉琴也允諾，印度是我們重要的友好國家，台灣對印度投資成長超過10倍，雙邊貿易也成長12.5％，為促進和印度建立更友善、更好的互動，「我們在國會一定努力協助台灣經貿打入印度」。

黃志芳今天也特別應邀在典禮後發表短講，說明台印經貿關係。黃志芳說，台灣與印度不僅雙邊貿易額成長，最重要的是投資，歷年對印度投資，到2018年底累計7億1千8百萬美金，不過根據投審會統計，其中去年就佔了3億6千萬美金，「過去一年等於50年的一半」。

黃志芳形容，「這是對印度投資大爆發的趨勢」，而且除了官方統計，很多台商也可能經由香港新加坡等分公司進到印度，還不包含在這個數字裡。黃志芳說，就如同印度駐台代表史達仁常常講「現代印度」，「如果了解印度，就知道這個國家多麼值得期待」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法