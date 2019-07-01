讚高雄登革熱防疫冠全球 黃捷怒批韓國瑜：忘了市長責任

2019-07-01 13:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚抨擊蔡政府，質疑中央處理登革熱防疫一國兩制，時代力量高市議員黃捷指出，看到韓市長又發表挑起國家和族群對立的言論，非常懷疑這種言論的格局、真的有資格選總統嗎？

黃捷表示，韓市長不提實際數字、也不提真實狀況，不了解就算了，甚至刻意挑起國族仇恨？既然要選總統，若知道國際外交和結盟的重要，怎麼會把應該令人自豪的防治技術交流、輸出國際的經驗拿來批評呢？

其次，高雄市已是全台灣甚至世界上、防治登革熱非常有經驗的團隊，韓市長若真的看重市府團隊，應多點鼓勵，而不是一邊抹煞防疫人員努力稱「經驗未傳承」，一邊把防疫議題當成製造對立的籌碼，只為了個人選舉利益進行政治操作，忘記自己作為市長的責任。

他進一步批評，韓市長已經不是第一次發表對於他國的對立言論，包括「瑪莉亞怎麼變成老師了」、「不丹人傻傻地吃麵包」，我國總統候選人的國際觀若是像韓市長這樣，對台灣未來的國際地位絕對是一大傷害，真令人擔心！

韓國瑜昨晚指出，2018年印尼、越南爆發登革熱，中央政府派疾病管制局到印尼、越南，出錢出力又出經驗，幫助越南人跟印尼人，卻對高雄登革熱漠不關心，這個民進黨政府可怕不可怕？拿到這個資料，他覺得太可怕，高雄人健康跟生命比不上印尼人、越南人。

他痛斥蔡政府腦袋壞掉了嗎？全台灣人不能接受的一國兩制，原來蔡英文執政這3年，在台灣完全在搞一國兩制。

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