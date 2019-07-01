實價登錄2.0變0.5 時力籲實現居住正義改革承諾

2019-07-01 12:32

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院時代力量黨團指控，內政部去年推出「實價登錄2.0」法案，如今卻因建商及財團壓力變成「0.5」，政策「髮夾彎」非常離譜；針對即將表決的法案，呼籲執政黨除了「免除地政士登載責任」，其他3大改革「預售屋交易30日內登錄」、「地址全揭露」、「政府查核權入法」也要完整通過，實現居住正義改革承諾。

時力黨團今召開「履行改革承諾，實現居住正義，實價登錄2.0完整通過，別打假球」記者會，與會者包括時力黨主席邱顯智、立委黃國昌、智庫副執行長彭盛韶、OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱，及巢運發言人呂秉怡。

黃國昌表示，居住正義、透明房價，是過去這幾年總統蔡英文與行政院長蘇貞昌給大家做的承諾，沒想到去年內政部推出「實價登錄2.0」，卻在建商財團的壓力下，一個執政黨可以「髮夾彎」到這種地步，立院內政委員會竟然不排審行政院版的「實價登錄2.0」，請蔡、蘇出面回應人民質疑。

邱顯智指出，台灣高房價的問題，已經造成年輕人痛苦不堪，沒辦法成家，擁有自己的房子，蔡英文於2016年的競選政見，居住正義、避免市場炒作，如今卻政策「髮夾彎」，根據時力所發動的連署，2天已有7000多人，要求「地址全揭露」、「預售屋即時登載」，希望政府及民進黨團可以聽到這樣的聲音。

彭揚凱說，民進黨違背當初的政見承諾，他提出3點意見；假設民進黨放水，讓實價登錄2.0變成0.5，代表蔡總統的居住改革政策破產；代表民進黨的國民黨化；代表在居住政策這塊，蔡總統沒有像她過去宣稱的和民眾站在一起，反而是跟最有權力的建商在一起，「建商才是小英心中最柔軟的這塊」。

呂秉怡指出，根據永慶房屋民調，有78%民眾贊成資訊全揭露，另有94%民眾認為，預售屋應在30天內登錄揭露，擁有這麼高的消費者贊成，但在立院的民意卻是那麼不同；因資訊的公開透明，會影響一些人從中賺取差價、暴利，但實價登錄資訊公開透明只是第一步，後續還包括稅制改革，執政黨應有積極作為。

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