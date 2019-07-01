打臉郭台銘 朱立倫：企業負債跟國家負債不一樣

2019-07-01 11:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕高雄市長韓國瑜昨天表示，我國外債已經是零，批前鴻海董事長郭台銘的「中華民國破產」說法，前新北市長朱立倫今天受訪酸郭台銘，「郭董這部份真的不懂」，可能需要人教郭台銘，企業的資產負債跟國家的負債不一樣，韓國瑜的說法則是「錯了一部分」。

朱立倫更提出大量數據，中國民國國家總資產是世界排名第14、約有2兆多美金的淨資產，外匯存底約4千6百多億，而中華民國政府應該總資產是12兆多，負債是6兆左右，所以現在淨值是6兆3，這些還沒包括25兆土地、房屋的資產，加上基金、年金等等，淨值超過7兆。

朱立倫更評論郭台銘「危言聳聽」，指中華民國跟中華民國政府都不會破產，該擔心的是如何好好利用，不要債留子孫，尤其不要開不可能做到的空頭支票或社福支票。

朱立倫說，捷運建設、交通建設、公共建設可以帶來收益，徵收的土地和建設都可以算是資產，如果把錢花掉、社福花園，那當我們做的建設，還可以算是資產，如果都把錢花掉了，花掉的意思就是說分掉了，社福都做完了，那就變成先花下一代的錢。

朱立倫批評郭台銘，提出「0到6歲交給國家養」前，應該決定每年如何增加幾千億的收入？或是花下一代的錢？台灣現在畢竟還有6、7兆，但這就是選擇，他的主張是不能花下一代的錢，也應該清楚交代錢怎麼來，不能開空頭支票。

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