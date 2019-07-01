民眾穿「檳榔裝」諷綠轉紅 柯文哲：多吃會口腔癌

2019-07-01 11:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前接連在頒獎給模範生時被嗆，台北市長才暗酸這變成一種流行，他昨南下到屏東參訪屏東基督教醫院，有民眾身穿綠紅白「檳榔裝」暗諷柯文哲，外表是墨綠，塗一塗變白的，嚼完吐出來卻是紅色的，被網友戲稱是「嚼青」。

柯文哲今受訪被問到，是否會擔心像韓國瑜那樣，「沉默抗議」變成流行？柯表示，還好啦，投票結果百分之百只有北韓才有，我們也不會，民主自由是台灣最重要核心價值，顯示在社會就是多元開放，這是比較健康的狀態。

不過他隨後也說，多吃檳榔本來就會口腔癌，不是很好的東西。

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