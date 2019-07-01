OPIC總裁訪台會小英 重申美台合作投資承諾

2019-07-01 11:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國政府開發融資機構「美國海外私人投資公司」（OPIC）代理總裁兼執行長比海吉（David Bohigian）上週訪台，並與蔡英文總統會面，重申OPIC與台灣攜手合作、開發融資社群關係的承諾，以共同支持印太區域及全球的開發計畫。

比海吉近期為了促進美國在數位和能源基礎建設等優先領域的投資，強化夥伴關係，探索與戰略夥伴的合作機會，共同驅動經濟成長，並對抗掠奪性借貸行徑，近期率團訪問印太地區。

比海吉並於6月26日至27日旋風訪台兩天，美國在台協會（AIT）今天上午發布新聞稿，公開比海吉上週晉見蔡總統行程。

AIT指出，比海吉晉見蔡總統時表示，他很榮幸重申OPIC強化與台灣開發融資社群的關係的承諾，並致力合作，為印太區域及全球的永續包容成長奠定基礎。

比海吉說，透過支持可長久維持、尊重環境、創造在地工作機會及確保透明度的計畫，美國和在台灣以及全球的合作夥伴正積極創造機會，改造社區並促進發展。OPIC期待增進彼此的合作，針對破壞開發中國家長期繁榮與穩定的投資模式，推動強而有力的替代方案。

訪台期間，比海吉也與外交部及台灣國合會（ICDF）代表會晤。今年5月，OPIC與ICDF攜手合作，支持巴拉圭區域銀行，為巴拉圭的弱勢族群，特別是女性，提供貸款服務。這是OPIC首次與ICDF合作，以促進共同的發展目標。

OPIC目前在印太區域的75個計畫投資挹注超過30億美元，比海吉此次訪台更正值OPIC轉型階段，因OPIC即將於2019年10月轉型為「美國國際開發融資公司」（DFC）。DFC的投資上限為600億美元，比OPIC上限增加一倍多，並擁有股權授權等新工具。

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