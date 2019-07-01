罷免韓國瑜一階連署3萬達標！基進黨加碼推「罷韓三部曲」

2019-07-01 11:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進黨、公民割草行動、We Care 高雄等團體發起的罷免高雄市長韓國瑜連署活動，第一階段3萬份連署已達標，基進黨今宣布將加碼策畫「罷韓三部曲」系列活動，為第二階段暖身，呼籲高雄市民自己城市自己救。

台灣基進黨與公民割草行動今上午聯合召開記者會，宣布第一階段連署書粗估已超過3萬份，台灣基進黨更將邀請所有罷韓團體與樂團、政治評論家等，籌辦罷韓三部曲。

台灣基進黨發言人陳柏惟說明，目前預定7月14日、國民黨民調封關當日下午，推出「因為愛高雄，所以站出來」熱身首映會，這是後續罷免遊行的首部曲，將廣邀市民朋友參加，進一步擴大罷韓行動的熱度。

他強調，愛高雄是一輩子的事，不會昨天嫌棄她、今天追求她、明天拋棄她，高雄人值得一個不變卦的承諾，如今這承諾被毀棄，因此未來發動遊行絕對是必然的事。

陳柏惟說，無論國民黨初選結果為何，罷免韓國瑜從來就不應該因此停歇，身為高雄市民有責任提醒台灣人民，韓不僅是失職的高雄市長，更是毫無資格角逐總統的參選人。

公民割草行動發言人李先生指出，此次公民割草為受邀單位，只要能團結更多高雄人，對於合作模式，割草行動始終保持開放態度與彈性，由於沒有政黨及財團金援，公民割草行動目前都是靠幹部們自掏腰包，雖遇到許多問題，團隊仍盡最大努力克服。

李先生認為，正是因為罷免韓國瑜是件困難但正確的事，所以更需要各方支持群眾並肩透過各自影響力，拓展並團結在罷韓這個議題上、把餅做大。創下全台史上第一例的市長罷免案。

高雄好過日理事長洪立質疑，無心市政的人，怎麼可能會對國政有一番作為？從選前不知道高雄有多少區，再到選後只會喊發大財，甚至放任登革熱蔓延爆發，這已非缺乏經驗，而是根本無心！

洪立痛批，難道在高雄上演的市政荒唐錄，又要在未來的台灣重演一次嗎？

台灣基進黨黨部，今上午陸續有民眾前往連署，還有媽媽帶著孩子到場響應，有人連署完還帶走一疊連署書、準備提供同事連署；楊姓女子透露，有些同事選舉石頭給韓國瑜，事後覺得「見笑」。

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