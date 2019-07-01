批中央登革熱是一國兩制 韓國瑜：沒感受到行政院熱情

2019-07-01 10:51

〔記者方志賢／高雄報導〕高市長韓國瑜昨晚在新竹造勢時嗆中央對防治登革熱是一國兩制，韓國瑜今上午視察登革熱防疫時又表示，高雄市發生登革熱時，沒有辦法第一時間感受到行政院的熱情，反而越南、印尼有疫情就出錢、出力，他呼籲政府不要同黨照顧，不是民進黨就不照顧，「那這不就是一國兩制嗎？」

對於韓國瑜昨在新竹造勢的批評，疾管署表示5月29、30日兩天，已派駐650人在高雄協助防治登革熱，高雄市提出的5318萬元補助經費，行政院也核定補助。

韓國瑜今上受訪再度表示，去年越南、印尼發生登革熱疫情，中央疾管署立刻派人到越南、印尼出錢、出力，出經驗與專業，而且非常積極，當然目的是為了外交。

韓國瑜說，但是高雄市發生登革熱的時候，「我們沒有辦法立刻第一時間感受到行政院對我們有這樣熱情，是感受不到的。」

他認為蔡英文政府執政，絕對不能把台灣分成兩個區塊，「自己同黨、民進黨執政的，就是優秀的，特別照顧的，不是民進黨執政的就特別不願意去照顧，那這不就是一國兩制嗎？」

韓國瑜說，「高雄發生登革熱這一段時間以來，剛開始我們的確感受不到行政院對我們格外的重視」，其實登革熱已經變本土的疫情之一，每一年春節過後都應該要啟動標準作業流程，因為每一年，或多或少都會發生病例，「所以今年我們高雄市並沒有感覺到行政院對高雄有特別的照顧，反而感覺，越南跟印尼，被照顧的比我們高雄還多」，這種感覺是很不好，才會提出，不要在自己的台灣內部搞一國兩制。

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