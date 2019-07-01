回台投資正熱！ 經濟部：金額突破4000億！

2019-07-01 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部昨（6月30日）在臉書上發文指出，「歡迎臺商回臺投資方案」實施近半年以來，累計至今已有81家台商通過審查，成功吸引4千117億元回台投資，預計創造超過3萬6850個在台就業機會。日前「歡迎臺商回臺投資2.0方案」公布後，仍路續有50多家廠商排隊申請，顯示台商回台投資正熱。

經濟部指出，經濟部投資台灣事務所日前（27日）已核准4家台商回台，其中包含台灣最大的飛輪健身車製造商期美科技。經濟部表示，由於美中貿易戰鋼鋁關稅制裁，期美科技決議投資逾16億元，在台南市新吉工業區建置新廠，預計將可帶來270個當地就業機會，壯大S-Team（台灣健身器材優質聯盟）的國際競爭力。

在4家回台投資的廠商中，還有全球最大工具機製造廠之一的力山工業，以累積超過40年的技術，成為美國健身新創事業的智能履帶式跑步機的全球唯一供應商、以及智能飛輪車的全球唯二供應商。為因應美中貿易戰，力山工業決定將中國桐鄉產能，移回台中大里廠區，除了投資8億元擴建廠房，也新增智慧化產線。

經濟部表示，台灣已成為全球精品運動器材的供應要地，期美科技與力山工業的回台擴大投資，預計可帶動上、中、下游各三百餘家供應鏈廠商的共同成長，期能創造另一個「MIT」世界級產業。

另外，還有一家已成立30年的自動化設備系統大廠，為因應全球政經情勢的劇烈變化調整全球投資布局，預計在苗栗縣銅鑼科學園區，招募100位本國專業人才、投資28億元興建全新廠房，建構智慧化產線、生產自動化物流系統、資訊產品系統及產業控制器等，以分散美中貿易戰所帶來的營運風險。

另一家電子零組件大廠則是為了分散美中貿易戰風險，加上因應市場需求變化，規劃擴大高階被動元件的在台產能，升級智能化、自動化生產體系，預計投入超過新200億在高雄建置新廠，並在現有廠區新增全自動化產線、機械設備，將可為當地帶來1183個就業機會。

經濟部表示，除了「歡迎臺商回臺2.0行動方案」之外，還有「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」也將在明（7月1日）上路，有意申請的企業可洽詢「投資臺灣事務所」。

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