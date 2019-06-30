打韓不打沙包遭批「小綠」 王浩宇：團結才能一起贏

2019-06-30 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕綠黨桃園市議員王浩宇今（30日）在臉書發文表示，經過去年九合一大選，意識到即使台派團結也未必能打贏2020大選，為守護台灣主權，綠黨堅持與民進黨合作而非攻擊，也因此遭批為是「小綠」，面對中共步步進逼，2020年除了團結別無選擇，「唯有團結大家才能一起贏。」

王浩宇在該則貼文中表示，去年九合一大選讓他意識到，「台派就算團結也不一定能贏」，所以王浩宇在綠黨內主張，「2020應該與民進黨團結守住本土政權」。王浩宇指出，當時民調不高的「蔡英文總統就像沙包一樣很好攻擊」，但綠黨選擇去挑戰高人氣的韓國瑜。王浩宇表示：「這樣的改變，讓我們被批評就是小綠，但我們堅持這麼做，因為我們相信，2020唯有團結大家才能一起贏。」

「面對中共步步進逼，2020我們別無選擇，只能團結在一起」，王浩宇表示，因為如果台灣喪失主權，勞權、環保等種種人權議題，也就不再有討論的空間。

另外，王浩宇表示，大多數的台派政黨都意識到，唯有團結才能守護本土政權。

他還意有所指地說：「就只剩下某一個政黨裡面的某些人，還是不斷的在打沙包。」王浩宇呼籲：「不要為了個別政黨的發展、個人的政治利益，而讓國民黨有復辟的可能好嗎？」

該則貼文底下，有網友表示支持，「團結守護台灣」、「有人口口聲聲挺台獨，行動卻是幫助國民黨可能讓台灣變成一國兩制或九二共識的台灣，只想到自己能搶到民進黨的票，什麼都不顧了，只想到自己，不在乎台灣，我的心好涼」，也有網友持不同意見，認為王浩宇在「嘴砲」、「（王浩宇）最厲害的能力就是放馬後砲！！」

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