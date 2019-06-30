回擊郭董「媽祖從大陸來」 蔡英文：信基督教就要當猶太人？

2019-06-30 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕針對郭台銘「媽祖和關公不是從大陸來的嗎？」的質疑，總統蔡英文今（30）日上午除了強調，身為總統必須尊重、包容所有不同的信仰，也表示，「難道信基督教就要做猶太人嗎？」。對於蔡英文的回應，網友大讚蔡總統邏輯清楚，完勝郭董。

綜合媒體報導，郭台銘昨（29日）在國民黨總統初選第2場的「國政願景電視發表會」上，除了批評蔡總統初選前5個月內跑了43間廟，從觀世音、媽祖、關公到濟公，好像什麼神都很信，「什麼神都拜」。郭台銘更表示，「我很好奇，媽祖和關公不是從大陸來的嗎？」對此，蔡英文在今上午前往台東縣卑南鄉南清宮參拜上香，接受媒體訪問時表示，「難道信基督教就要做猶太人嗎？」

蔡英文表示，每一個宗教信仰的核心精神，都是教導信徒要照顧、關愛彼此，不會因為種族或是國別有所差異。蔡英文強調，台灣的信仰文化多元，作為總統，必須尊重、包容所有不同的文化信仰。

另外，蔡英文在向鄉親致詞時也表示，台灣面臨中國的壓迫與威脅日趨嚴重，以香港為鑑，台灣人要有所警覺，更呼籲大家一起「捍衛台灣的民主、捍衛台灣的主權、捍衛台灣的自由」，共同守護台灣價值。

臉書粉絲專頁「肯腦濕的人生相談室」分享相關新聞，底下網友紛紛留言表示「邏輯碾壓」、「真的不要隨便跟小英比邏輯」、「深度嗆」，「中華文化也是台灣文化的一部份」，「她真的頭腦好清楚，反應又好快」、「小英說的對啊！ 台灣民眾信仰『佛教』的，都要先變成『印度人』喔？」、「難道吃披薩一定要當義大利人，難道吃泡菜一定要當韓國人，難道喝珍珠奶茶一定要當台灣人？」還有網友表示，中國國族主義的概念是近代才出現的，「坐時光機回去問默娘、雲長是不是中國人、是不是中華民族？他們會一臉問號。」

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