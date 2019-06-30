韓國瑜紀念酒上市2週跌2次 大盤商點出關鍵

2019-06-30 16:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕金門酒廠韓國瑜「旺旺來」紀念酒上市約2週，卻接連跌價2次，林姓大盤酒商指出，人氣下滑是主因，不僅價格下滑，買氣也疲軟，「沒有發大財」，是否補貨將觀望。有網友揶揄：「大家是想買總統紀念酒吧？」

高市府今天為「韓國瑜市長旺旺來金門高梁酒」舉辦行銷活動，並稱該酒品於6月21日上市，預計生產60萬瓶，估可為高雄市政府帶來最高6千萬元授權金的收入，將全數作為公益。

林姓大盤酒商指出，其實6月15日就已經鋪貨，一上市每瓶建議售價為850元，確實買氣旺盛，但沒過多久就下滑，1週後降價為800元，後來變成760元（1打購買價），2週跌價2次，相當罕見。

相較於馬祖酒廠去年在韓國瑜就職時推出的紀念酒，建議售價為每瓶888元 ，造成熱賣，林姓盤商說，「一星期100箱都不夠賣」，確實瘋狂，現在也是略為下降到850元。

他說，蔡英文總統紀念酒在2016年3月間推出時，建議售價為750元，供不應求，後來在520就職之後加製10萬打，降價至680元，除此之外，陳水扁、馬英九總統紀念酒都是水漲船高，其中陳水扁2000年紀念酒漲到1瓶3500至3800元，價格最高。

林姓盤商指出，酒品價格與年份、數量、酒質等有絕對關係，韓國瑜紀念酒將分3批上市共60萬瓶，數量頗大，但他認為，從消費者反應，韓國瑜人氣下滑才是買氣疲軟主因。

林姓盤商將降價訊息po上網路，網友說「要買趁現在，萬一不小心選上就發大財了」、「降價的市長酒，我想消滅幾罐」。林說，當初進貨不少，降價讓他無法發大財，是否補貨得再觀望。

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