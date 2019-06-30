郭董新政策大撒幣？ 黃國昌：支票人人會開、先把預算編出來

2019-06-30 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕昨日（29日）國民黨總統初選第二場「國政願景電視發表會」，五位參選人同台較勁，為了拉攏年輕族群，青年政策成為發表會的焦點之一，國民黨參選人郭台銘就拋出「所有新生兒從出生到六歲，由國家幫你養」的口號，對於財政來源郭台銘則表示，是利用國家的大數據資源開創財源。針對郭的發言，時代力量立委黃國昌在臉書表示，「先把預算編出來」。

昨日發表會，郭台銘大談年輕人政策，端出「所有新生兒從出生到六歲，由國家幫你養」的牛肉。立委黃國昌稍早在臉書上表示，作為三個小孩的父親，我很清楚，扶育一個0到6歲的小孩，一年要花多少錢，假設以「一年花費20萬元」預估，目前台灣0到6歲的幼兒，約有143萬名，則一年政府預算需要2860億元。

黃國昌接者指出，以2019年中央政府總預算2兆為基數計算，這筆補助將佔政府總預算約12.5%（2860億/2兆2860億），顯示佔得比例相當大。

黃國昌強調，支票人人會開，是否兌現、如何落實才是重點。他期待郭台銘把具體的預算編出來，包括「歲入」（錢怎麼來）以及「歲出」（錢怎麼花）。黃國昌認為，任何有志參選總統的人，也應該說明其未來如何透過預算編列實現其政策與理念。不應再發生像去年縣市長選舉時亂開支票騙票，現在馬上跳票的離譜現象。

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