掃毒當政見 朱立倫打臉韓：每個中央、地方政府都在做了

2019-06-30 10:30

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜在昨日的國民黨國政願景發表會上，在文化相關提案時卻離題高談毒品議題，稱政府漠視，前新北市長朱立倫今打臉韓，強調掃毒從中央到地方政府都在做，他市長任內也是強力在做，從基礎做好，把毒品源頭殲滅掉，才能真正達到反毒、防毒工作。

朱立倫今早至松山機場搭機前往台東，在機場與不少民眾寒喧、合影，頗受歡迎。朱立倫搭機前受訪表示，他在外面碰到所有好朋友，大家都非常開心，都像一家人一樣，尤其是他過去服務過的桃園、新北有600多萬人口，都是自己的鄉親，覺得很親切。

朱立倫強調，他非常感謝很多婆婆媽媽對他非常好，長期以來都支持他，希望婆媽不要把7月8日到14日的民調電話當詐騙電話，要認真接電話，接了電話耐心一點，支持朱立倫。

對於韓國瑜在昨日國政願景發表會前建議，初選完後，每個參選人可以一起唱歌、烤肉，朱立倫說：「都好」，大家總是要聚聚，只要能夠團結在一起，不管吃吃飯、聊聊天、唱唱歌都好，是否找前立法院長王金平？朱表示，將來會越來越多，我們一定會在一起。

韓國瑜也在昨日國政願景發表會談毒品議題，說高雄要強力掃毒，但朱立倫指出，強力掃毒每個政府，從中央到地方都在做，他做新北市長任內也是強力在做，而且不但要強力掃毒，更要從學校裡面做好反毒教育，從基礎做好，把所有毒品源頭殲滅掉，才能真正達到反毒、防毒的工作。

此外，韓國瑜今下午在新竹縣舉行造勢，入口處出現一面支持朱立倫的電子看板，附近也有前鴻海董事長郭台銘的看板，朱立倫說，他昨天晚上才知道有支持他的看板，後來有朋友跟他說是一位新竹的超級粉絲非常熱心臨時想到要做的，竹北就好幾面，各地好朋友最近也都設很多看板，已有6、70面，他非常謝謝好朋友的熱心，希望支持朱立倫以外，也支持國民黨，最後團結在一起。

對於高雄市民發起的罷免韓國瑜行動，朱立倫認為，民主政治不要用這樣的方式，韓國瑜還是在認真努力的做市長，而且第一年不可以罷免，現在是政治動作大於實質意義。

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