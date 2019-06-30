台灣豬關鍵時刻！陳其邁：台灣最快2020年除名

2019-06-30 10:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣豬因「口蹄疫」疫情，在國際豬肉市場消失逾22年，行政院副院長陳其邁今日在臉書發文表示，在今年6月30日前，只要沒有出現口蹄疫案例、沒有注射口蹄疫苗，就符合世界動物衛生組織（OIE）非口蹄疫區資格，台灣最快可在2020年除名。

「就是今天！台灣豬的關鍵時刻！」陳其邁指出，感染口蹄疫前，台灣豬在1996年的出口產值可達到600億台幣，是台灣畜牧業外銷的主力。然而因為口蹄疫，讓這位主力選手在傷兵名單待了23年，無法上場為台爭光。

陳其邁提及，2018年7月口蹄疫疫苗拔針，為台灣豬再次外銷踏出重要一步，但下半年非洲豬瘟在亞洲各國肆虐，一度讓情勢非常緊張，深怕22年的努力，將毀於一旦，所幸在相關部會同仁與全體國人的努力下，持續將非洲豬瘟擋在國門外。

陳其邁說明，在今年6月30日前，也就是今天，只要沒有出現口蹄疫案例、沒有注射口蹄疫苗，且監測也沒有口蹄疫病毒感染與其他豬瘟案例，台灣就符合世界動物衛生組織（OIE）非口蹄疫區的資格。

陳其邁強調，政府將會提出申請，最快可在2020年除名，除名之後，台灣豬就可以再次出口，「我們絕對有信心！」

民進黨立委王定宇今日也指出，政府將向世界動物衛生組織申請成為免疫區，最快明年5月台灣就可以成為「口蹄疫非疫區國家」，台灣豬就可以重新出口。

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