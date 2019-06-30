砲轟藝人「假愛台」被質疑 館長霸氣回應了！

2019-06-30 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢日前感嘆反紅媒遊行沒一個大咖藝人敢挺，並在直播中怒轟「真正無所不用其極的是你們這些藝人」，並點名大咖藝人如吳宗憲、羅志祥，但也引發不少網友質疑，此舉猶如中國式的批鬥。對此，館長霸氣回應，「至少我敢講我是那裡人，我愛我的國家」。

館長近期發表眾多愛台言論，遭中國網友與韓粉質疑是「演戲愛台」、「無所不用其極」，陳27日於直播中痛批，「真正無所不用其極的是你們這些藝人，真正無所不用其極的是中國國民黨的政客」，還點名時常往返中國與台灣間的藝人如吳宗憲、羅志祥等人。他還特別點名吳宗憲「賺的是台灣人的錢，再飛去大陸（中國）賺大陸人的錢。」

館長這番點名砲轟藝人的說法讓館粉聽了很爽，但也有網友認為，此舉很像是中國五毛的批鬥方式，如檢舉台灣藝人是台獨等等，直言館長點名砲轟藝人的做法不是很恰當。

對此，館長29日晚間在臉書回應，「什麼我罵藝人要退讚，快點退別特地開假帳號，不是每個人都怕流失客戶，我的商品從來不是靠明星光環在騙，我的商品都是極好又實在便宜」。

館長更霸氣強調，他不怕沒生意做，至少他敢講我是那裡人，「我愛我的國家」。

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