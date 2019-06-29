民進黨主席卓榮泰啟程訪美 將與智庫交流

2019-06-29 22:54

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕民主進步黨主席卓榮泰今晚在立委李俊俋等人陪同下啟程訪問美國，桌榮泰在桃園機場受訪時表示，此行定位為「勇續台灣 民主夥伴」，希望能讓美國同鄉我們在台灣為捍衛民主所做的努力，也帶回美國同鄉對未來總統大選的信心。

卓榮泰此行訪美預計走訪華府、紐約、費城、休士頓等地，除了將跟美方智庫交流，也會出席海外台僑夏令會活動。

卓榮泰表示，此行定位為「勇續台灣 民主夥伴」，台灣面對很多挑戰的時候，還是要勇敢堅守民主價值，堅守捍衛民主的努力；政治上民主永續，讓人民穩定和平發展；經濟上自主永續，經濟自主發展，不以依賴中國為為一途徑；環境上綠色永續，讓人民幸福長存。

桌榮泰感謝在美台灣同鄉邀請，及美國智庫的安排，讓這次出訪順利成行。他說，民進黨會與很多美國友人及美國台灣同鄉一起對未來民主發展做出更多合作，希望此行能帶回美國同鄉對未來總統大選的信心，讓他們知道我們守護台灣的精神，是和海內外一起努力打拼的。

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