政見會》韓國瑜缺席反毒博覽會卻大談反毒 黃捷痛斥：虛偽

2019-06-29 23:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天下午的國民黨總統初選第二場電視政見會，提問人詢問文化議題，高雄市長韓國瑜卻離題大談反毒。對此，高雄市議員黃捷批評韓國瑜跳針、虛偽。

國民黨總統初選第二場電視政見會，提問人詢問如何導正蔡英文政府去中華文化政策，韓國瑜卻答非所問，跳針表示他更關心毒品，整整3分鐘文不對題，都在講全民一起來反毒。

對此，高雄市議員黃捷批評韓國瑜說「問文化卻談反毒，太跳針」、「韓市長口號100分、實際施政0分」。

黃捷指出，毒品問題嚴重，卻不見韓國瑜在市政上的實質作為，不僅缺席全國反毒博覽會，甚至要裁撤高雄市毒防局，卻在國政願景說明會上，表示自己很關切毒品問題，只讓人覺得虛偽且不切實際。

黃捷說，韓國瑜沒有文化意識，已不是新聞，包括文化局長找了快半年、選前辯論會僅提出「文化局長英文要好」、文化政策只有每月一書，甚至今天發表會針對文化的問題，他也避重就輕，顧左右而言他，「拿毒品議題來救援，沒有任何文化內涵」，這就是最嚴重的文化斷根。

黃捷建議，國民黨過去對轉型正義的忽視、對台灣本土文化的破壞，若韓國瑜真的有心，應從他開始做起，舉辦尋根的歷史活動、為過去的戰歿者立碑、深耕戰爭教育、了解威權時代、建立台灣意識，讓歷史與現在對話，培養人民的歷史感，為下一代守護珍貴的民主自由。

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