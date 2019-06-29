到底誰是高雄市長？ 陳其邁：希望韓市長注意招商

2019-06-29 21:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜回應遠見雜誌評比高雄市競爭力衰退召開記者會，稱高雄招商引資有成效，卻被打臉有很多是綠營執政時政績，例如台灣被動元件龍頭廠國巨就是行政院副院長陳其邁招商成果。對此，陳其邁今天表示，前幾天高通在新竹科學園區落腳，他已經責成內政部、科技部，全力加速科學園區尤其是高雄橋頭科學園區的進度，他也說，韓市長一天到晚在外地趴趴走，有時候會讓人家覺得很擔心。有些招商工作是很基礎的，希望韓市長注意一下。

在陳其邁力邀之下，國巨公司宣布要在高雄市投資百億元，而行動處理器龍頭高通（Qualcomm）擴大投資台灣，斥資約55億元在竹科園區內興建新大樓，這也是高通興建美國以外的第一棟自有大樓

陳其邁今天陪同蔡英文總統參加「總統盃黑客松」活動，會後被問到相關問題時說。市政一棒接一棒，不要有過多藍綠意識形態，尤其是招商問題。遺憾的是，橋頭科學園區的案子需要地方（政府）配合的事項，例如都市計劃變更、區段徵收等問題。這些中央政府、地方政府要充分合作，「高雄作為我故鄉，我們會通力合作，幾個科技大廠例如國巨、日月光，政府都跟他們在用地、投資上有很深入了解，有些未來希望高雄市政府可以配合。」

此外，陳其邁也表示，他已經責成內政部、科技部，全力加速科學園區，尤其是橋頭科學園區的進度，希望可以配合中美貿易摩擦讓台商回流、落地。前幾天高通在竹科落腳，他覺得作為高雄子弟，希望高科技大廠能往高雄移動，但高雄市政府似乎大家忙著在選舉，有的局處長辭職返鄉參選，市長則是一天到晚在外地趴趴走，有時候會讓人家覺得很擔心。有些招商工作是很基礎的，希望韓市長注意一下。

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