政見會》韓國瑜盼蘇揆別卡他與高雄 解釋為何花3分鐘談毒品

2019-06-29 18:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕傳出蘇貞昌卡韓成新卡神？高雄市長韓國瑜今天受訪表示，他跟行政院長蘇貞昌是政壇當今唯二的禿頭，要相親相愛，希望蘇貞昌不要卡韓，卡韓不重要，但是卡高雄市民的建設及防疫及各種經濟發展，那便成為重要的事，希望蘇貞昌要一視同仁，對高雄市大力支持。

高雄市長韓國瑜今天參加國民黨總統初選政見發表會後，被詢及行政院長蘇貞昌是否已成「新卡神」看法時表示，他跟行政院蘇貞昌是在立法院是老同事，勉勵過他，希望不要卡韓，卡韓也沒有關係，但是卡高雄市民的建設及防疫及各種經濟發展便是重要的事，希望蘇能一視同仁，對高雄市政大力支持。

至於今天的表現，他表示，是把心裡的話、理念及憂慮告訴台灣民眾，提出青年的未來、教育、文化、勞工反毒的問題及反毒的決心講出來。

韓國瑜表示，毒品已蔓延，因此花三分鐘時間來談毒品，從市區學校蔓延郊區甚至原住民部落，會動搖國本，反毒要有決心，要中央地方聯手，反毒工作只有高雄會有做不到的地方，如阻絕境外是海關，查緝要檢查官，要全力查毒，要讓台灣變成無毒的國家。因此花三分鐘寶貴時間談反毒。

對於吳子嘉的烏龍爆料，妻子李佳芬拒絕和解，韓國瑜表示，那是她的表示，但他個人受到抹黑內心有大影響，他一向主張愛與包容，但有限度，現在在地檢署偵辦，不方便表示意見，希望所有好朋友認同韓的包容，也包括此事。

至於郭台銘將在高雄動土，韓國瑜表示，因為當天有別的事情，郭才警覺覺得7月7日不適合，應該會修正。

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