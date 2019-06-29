政見會》王金平開直播場外答題 提出0到6歲免息育兒貸款

2019-06-29 18:20

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選第二場「國政願景電視發表會」今天登場，未參與初選的前立法院長王金平循第一場的模式，會後在臉書直播「答題」，並端出幼托全面免學費，0到6歲育兒貸款免息的政策牛肉，要讓青年敢生，政府幫忙養。

王金平提出「安心安青」計畫，表示要傾聽青年心聲並落實為政策，最大亮點就是幼托全面免學費，家有0到6歲兒童提供育兒貸款，比照學貸免息、排富，並擴大公托設施與數量，落實寒暑假公托不打烊，公托免抽籤，要讓青年敢生、政府幫忙養。

王金平指出，為解決青年低薪，將培育青年從事加值型、低替代性的職務，並以政策手段要求企業加薪、協助企業升級，此外，要興建「創意住宅」搭配「公共運輸通勤萬行卡」，提供入住者25年或1萬次免費搭乘，也落實房東登記，讓在外租屋的青年領得到補助。他也主張效法德國打造「跨世代共居」的非營利住宅，讓老年人有免費房子可住，年輕人用低廉租金找到一個家。

「淘汰體質不佳大學、重建高等教育！」王金平指出，錯誤的教改政策，讓技職體系轉型為科技大學，公私立大學有100多所，幾乎人人都能唸大學，卻壓縮原有的技職教育，亟需大規模重整，協助科技大學發展特色、降低學用落差，另要保障體育經費佔中央政府總預算1%，約200億元，把台灣變成體育國家。

最後，王金平說：「希望我的拙見能給黨內同志作為參考，彼此相互砥礪，尋求最終的團結求勝之道。」

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