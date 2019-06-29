政見會答問》指台北故宮才有內涵 朱立倫：中華文化的精華在台灣

2019-06-29 18:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨總統初選國政願景發表會今天下午在台中登場，前新北市長朱立倫在第二階段答覆「如何導正目前偏差的文化政策」提問時表示，中華文化的精華就在台灣，而且台灣融合了中華、東亞、西洋、原住民及新住民等文化，這些都是台灣的資產，應該要更驕傲地去宣揚它。

朱立倫指出，外國朋友來台灣訪問時，幾乎都會到故宮博物院去，他常會告訴這些朋友，世界上有兩個故宮博物院，一個在北京，一個在台北，兩者的差別在於北京那個是「故宮」，而我們這個是「博物院」，意思是他們只有一個房子，而我們是真正有內涵的博物院。

朱立倫說，他也會問外國朋友知不知道為何台灣人看起來這麼友善？為何台灣人對外國人歡迎，對父母非常孝順，對子女也非常關愛？這是因為我們經常跟祖先溝通，中國經過文革，把文字改為簡體字，他們已看不懂祖先寫的文字到底是甚麼，而我們是正體字、繁體字，中華文化的精華是在台灣。

朱立倫也表示，文化要用加法，台灣融合了日本文化、東洋文化、西洋文化等，另還有我們的原住民文化與新住民文化，我們應珍惜這些具有特色的台灣文化。他舉例，就像他今年4月陪媽祖去走（指參加媽祖遶境），雖然媽祖來自湄洲，但是真正的媽祖文化是在台灣發揚，如果陪媽祖走，就知道台灣人有多虔誠、多善良，在鑽轎底的時候不分彼此、不分大小，大家都非常虔誠。

朱也提到，在台灣可以吃到來自各地的食品，好的美食就是我們的資產、驕傲。同樣的，他在新北市做了國家電影文化中心，將來希望成為華人電影文化中心，因為我們擁有民主自由的氣氛，可以讓任何主題、課題在台灣發揮，這是我們的資產與驕傲。

朱立倫強調，大家以身為台灣人為榮，身為中華兒女的一份子，也要以擁有祖先給我們的中華文化為驕傲，我們擁有多元文化融合的大家庭，不但要各個族群融合在台灣，更要驕傲宣揚這些具有台灣特色的中華文化。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法