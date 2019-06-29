政見會問答》張亞中籲「非藍不投」 周錫瑋提「真誠做自己」

2019-06-29 17:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統初選第二場「國政願景電視發表會」今天登場，對於第二階段提問：「如何導正去中華文化的斷根政策？」孫文學校總校長張亞中回答時卻呼籲國民黨支持者，要做到「非藍不投」，勝利須靠大家團結，「這是中華文化最好的一部分」，他並說，在場各位各有所長，不管誰好誰壞，都比總統蔡英文、台北市長柯文哲好。

前台北縣長周錫瑋則表示，文化人討厭政治人，政治人物難道就令文化人這麼討厭？要不要檢討一下？其實文化的根就是中華文化，根做不好，怎能成長？怎麼接受外來的陽光、營養與水？政治人物應追求文化人的堅持，也就是「真誠做自己」。

對於「如何維持勞資和諧？」周錫瑋認為，台灣的勞資問題其實是國家經濟衰退，現在台灣面臨產業走不出去、社會消費力降低、國際化降低，讓外資不敢進來，加上能源不安定、政治不安全，才是問題的根源。如果老闆能賺錢，勞工就能多領薪水，政府要幫助老闆有賺錢的機會。

張亞中指出，如果今天談勞資問題，還用一個民國73年制定的「勞基法」，是否已經不夠了？應該制定適合各個行業的勞基法。而政府官員與民間NGO，大家一起共同治理國家 ，政府可以借重NGO的人才，此外，企業家多些慈悲心照顧員工、員工也要體諒公司生存的問題，至於總統則必須扮演社會善良價值領導人的角色 。

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