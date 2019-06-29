不僅政見被砲轟... 韓國瑜政見會這樣穿 網友強迫症發作

2019-06-29 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選國政願景發表會第二場在今日下午登場。眾所矚目的高雄市長韓國瑜，除了演說內容受到關注，服裝儀容也引起網友討論。有網友強迫症發作表示，「誰可以幫他把領口整理好」、「穿西裝不打領帶...」。

國民黨的政見發表會通過直播播出後，在網路上掀起討論。韓國瑜的演說再度激起網友熱議，有網友認為韓口若懸河、時間掌握佳；不過也有網友批評韓國瑜政見了無新意，甚至被問到文化政策時「問A答B」，僅講30秒就答非所問去談毒品問題。

此外，韓國瑜服儀也成為網友關注焦點。這次他除了招牌藍襯衫外，還加上了西裝外套，直播過程中，有網友看到韓國瑜登場後，忍不住留言表示「第一次看到穿西裝不打領帶的」、「不打領帶，看起來怪」；此外，韓國瑜藍襯衫的領子一半塞在西裝內，另一半則不安分的露出西裝外，讓網友看了強迫症發「誰可不可以幫他把領子翻好」？

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