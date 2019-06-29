政見會》5張圖看懂KMT政見會！ 網酸：會前應該先酒測

2019-06-29 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選第二場電視國政願景發表會今天下午在台中登場，5位候選人朱立倫、韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、張亞中各個使出渾身解數，為了爭取選民支持，有人唱唱流行歌、有人演布袋戲；時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜就在臉書貼出5張候選人們的合成照，揶揄說，「原來是為晚上金曲獎暖身啊」。

曾柏瑜彙整了國民黨候選人們的金句，包含朱立倫引用茄子蛋樂團《浪流連》的歌詞，「這個風風雨雨的社會，欲怎樣開花，少年家怎樣落地。」強調自己會為年輕人解決問題；周錫瑋則乾脆直接現唱一段茄子蛋的《浪子回頭》，「佇坎坷的路騎我兩光摩托車，橫豎我的人生甘哪狗屎～」；郭台銘自帶道具布袋戲人偶。高喊「素還真來囉！」韓國瑜在問民生政見議題時，突然談論自己的年輕經歷，說高雄市政府「要向毒品宣戰」；張亞中更直呼「台灣人比中國人更像中國人」。

5張合成照囊括了政見會的精華濃縮，曾柏瑜也揶揄說，「國民黨的候選人到底嗑了什麼」、「原來是為晚上金曲獎暖身啊，我以為是政見發表會呢！」。有網友也在底下留言。「政見發表會前應該要酒測的」、「勁歌金曲，盡在KMT」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法