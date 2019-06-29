「廢核．再生」公投連署新竹同步響應！

2019-06-29 17:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣反核行動聯盟等團體共同發起的「廢核．再生」公投連署行動，今天下午在新竹火車站等6個車站同步舉行，以街頭宣講方式，號召民眾參與廢核公投連署，希望8月底能達成30萬份連署書，讓此案能進入公投，以行動支持非核家園。

公投法修法經立院三讀通過，未來公投將與大選脫勾，下次公投日期在2021年8月28日舉行，雖然還有兩年時間，但公投連署必須在今年8月底完成30萬份的連署提案書，目前已有反核環保聯盟的「廢核．再生」和核電幫的「重啟核四」兩案。

反核行動聯盟說，若「重啟核四案」通過成案門檻，尚未興建完成的核四廠將可能改變「資產維護管理」現況，甚至因公投的投票結果，將啟封再重新編列預算興建，恐浪費數百億公帑，且延後非核家園進程，因此反核團體阻止核四復辟的決心不會因公投修法而改變，將繼續推動「非核家園」，走上綠能減煤的道路。

此外，反核行動聯盟強調，目前台灣並不缺電，入夏以來台電的燈號絕大多數是綠燈，台電預期未來兩個月也會維持供電充裕的綠燈、不會缺電，綠能建置愈來愈多、愈來愈快，也沒有電價飆漲，希望透過此行動，宣傳台灣不缺電、而是缺綠電。

反核行動聯盟強調，唯有廢核再生的公投成案進而投票通過，就能徹底廢止核四，將原廠址轉型再生能源，以觀光、研究、博物館等設施取代核電，透過地方再生方案，落實非核家園目標。

同樣發起此公投的台灣環保聯盟說，今天新竹火車站的連署行動，雖只有46份連署書，未來會透過綠黨、時代力量、民進黨等政黨和黨部來協助連署，其中民進黨立院總召柯建銘日前也簽署連署書，希望透過民間與民代力量，完成30萬份的連署書。

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