政見會申論》郭台銘：我當選 小孩0到6歲國家養

2019-06-29 16:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨總統初選第二場電視國政願景發表會下午登場，談及提高年輕人生育率方法時，國民黨總統參選人郭台銘喊出「只要我當選，所有新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」；郭台銘還說，要透過國家大數據資源開創財源，成立「全台健康大數據基因庫」，藉此恢復年輕人生育兒女意願。

國民黨第二場電視國政願景發表會主題圍繞青年、社會、文化、教育等面向。郭台銘明顯有備而來，一開場便提到，「中華民國是我們的國家」，並稱自己是「中華民國鐵粉」。

郭台銘在申論12分鐘的時間裡，首先批評蔡政府不敢面對勞保即將破產的真相，他強調，中華民國已經成為一家債台高築的公司，潛藏的負債加起來一共是24兆，其中勞保就佔了10兆元，7年之後，勞保庫存現金就會花框；郭台銘並說，年輕勞工退休時請領的金額將年年減少。

郭台銘強調，要解決勞保問題，就要「把餅做大」，他並批評「「蔡煮不好，換郭來煮」！他將打造「國家儲備基金」，請世界上最有能力的團隊來做專業管理。

郭台銘提及AI人工技術時，拿出預先準備的布袋戲偶，並以手機撥放錄音，藉此說明如何利用人工智慧發揚台灣特色的文化傳統，引起現場一片笑聲。

提及年輕人生育意願低落時，郭台銘說，如果年輕人不生小孩，「台灣的未來在哪裡？」、「買回來的坦克車與飛機誰要開？」他強調，為解決年輕人生育意願，他若當選總統，新生兒出生到6歲都由國家幫你養。

郭台銘並以自己創業為例，強調他了解中小企業與年輕人創業的困難，郭台銘表示，「請大家相信，青年創業與中小企業的苦，郭懂」，他未來若當選總統，會和各地政府合作，幫助中小企業解決問題。

郭台銘最後並拿出一頂有中華民國國旗的帽子，並秀出30年前的照片，強調自己「不是現在才開始戴」，他要站出來做中華民國的隊長，帶領大家邁向成功勝利。

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