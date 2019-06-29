政見會申論》張亞中：我們的根被刨時 國民黨在哪？

2019-06-29 15:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨今天舉辦第二場電視政見發表會，孫文學校總校長張亞中在第一階段申論中指出，一顆大樹，有樹根、樹幹、樹枝與樹葉。根如果爛了，枝葉必然枯萎。國家的根爛了，再談甚麼政策，都沒多大意義。「在我們的根被刨的時候，國民黨在哪裡？有捍衛嗎？有抗爭嗎？」不要說沒有做到撥亂反正，連最低的課綱微調也不敢堅持。

張亞中表示，他多年前，把坊間多本高中歷史課本錯誤標註，送給前總統馬英九參考，馬看了後的評語是「怵目驚心」。郝伯村說，從他孫女的教科書來看，他已成為「亡國之人」。資料顯示，有超過一半的青年認為自己只是台灣人不是中國人，中華民國認同的根快被刨空了。「民進黨2016年再次執政後，更進一步把中國史，也就是本國史給廢了，未來青年的國族認同將更為錯亂。」

張亞中強調，台灣人目前有漢人血統的高達97％，台灣人生活中的文化底蘊，「比大陸的中國人更像中國人」。從血緣文化上來看，「台灣人當然是中國人」，從法律政治上來說，「中華民國的國民當然也是中國人」。因此，他若是總統，會清楚與大聲地告訴國人及全世界，「我們既是台灣人也是中國人」。

張亞中也提到，二二八事件讓國民黨有原罪感，因而只會拿香跟著民進黨拜。他完全同意要還原歷史真相，找回正義。當選總統，他立刻召開國際學術研討會，要求不同立場者推派代表，就二二八事件中3大問題：是否為「官逼民反」？是否為「大屠殺」？蔣中正是否為元凶？進行公開討論，全程網路直播。蔣中正在台灣的歷史評價，如果是不堪的，他會同意將他的銅像移出中正紀念堂，但如果是肯定的，鬥爭就應該停止。

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