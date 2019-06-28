反送中》撐香港！雞排妹邀香港前議員對談 為台灣人解惑

2019-06-28 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕向來關心政治時事的台灣女星「雞排妹」鄭家純，除上週現身立法院力挺香港「反送中」、錄製應援音檔為港人打氣外，今（28）日其YouTube節目「一天一粒」更邀請到「香港眾志」創黨主席、前香港立法會議員羅冠聰，大談香港反送中的緣由，為台灣觀眾解惑。

據影片內容，鄭家純以「香港是台灣的晴雨表」破題，欲為台灣民眾向羅冠聰詢問香港「反送中運動」的緣由，並先由羅冠聰解釋運動背景和香港《逃犯條例》修訂案所將引起的重大爭議。

鄭家純表示，台灣基於幫助朋友的心態，在幫助香港之前，會有些問題需要解惑。她提問道：「香港人到底想要什麼？你們的底線在哪裡？」對此，羅冠聰回答，香港人追求「一國兩制之下的高度自治」，中共不應干涉香港內部事務。

鄭家純質疑，有些港人認為「最終都要回歸」，中共緊縮香港自由是否只是「蜜月期過了」？羅冠聰答道，其實蜜月期早在2003年香港基本法增訂第23條「顛覆國家罪」等條文，就已經結束。

羅冠聰表示，近年來中共對香港自由人權的打壓越來越嚴重，「一國兩制已經漸漸變為1.5制、1.4制」，最終恐怕變成「一國一制」。但他也強調，「我們視香港為家」，有許多歷史傳統價值、文化、城市需要傳承，無論現實如何醜陋，香港人絕對不會放棄。

被鄭家純問道「即使再維持完整的一國兩制27、28年，你們就甘願了嗎？」羅冠聰也苦笑答，「香港的前途何去何從？」是香港人共同的心聲，中共的專政是對香港人最大的考驗。

雙方也聊到「國家認同」的問題，羅冠聰表示，香港對「中國人」的身分認同僅有15%，對於中共統治之下的黨國認同非常薄弱，多數港人都仍認為自己是「香港人」。鄭家純也不禁嘆：「我們也有很多中華台北人。」

最後羅冠聰也藉機呼籲參與遊行的香港民眾，「在7/2之前務必登記作為選民」，增強民主派在立法會區議會的影響力，讓親共政黨不要再利用立法會的資源來拉攏民心。

影片最後，鄭家純也呼籲香港觀眾，「如果你身為香港人，卻沒有為這個身份走出來挺香港，那是很可惜的事情」。羅冠聰也表示，香港以國際城市自居，所以對來自國際的聲援都會覺得十分溫暖、感動，也對台灣人的支持表達感謝。

據了解，來自台港的觀眾看完此影片，紛紛留言表示支持，大讚雞排妹「人美心也美」、「真帶種，價值觀高於利益的勇敢人」。

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香港前議員、「香港眾志」創黨主席羅冠聰 臉書專頁

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