館長點名砲轟！吳宗憲臉書被灌爆「憲哥哪國人？」

2019-06-28 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人館長陳之漢昨（27）日在直播時，回應韓粉、中國五毛網軍批他為賺錢「演戲愛台」，陳點名藝人吳宗憲砲轟「無祖國」；吳宗憲臉書今（28）日被大量網友灌爆問他：「憲哥你哪國人？」，吳至截稿未出面作答。

館長昨在直播中指出，「真正無所不用其極的是你們這些藝人，真正無所不用其極的是中國國民黨的政客，真正無所不用其極跪下來舔中共老二的人絕對不是我，但是我被罵，那些明星被稱讚，台灣就是這麼一個變態的社會，為了愛國犧牲掉自己，犧牲掉自己的財富，犧牲掉自己的機會，我們還被罵。」

館長提到，「這些藝人呢，有沒有一個人，紅的，一個就好，吳宗憲敢嗎？台灣的節目就好了，在台灣開節目的這些藝人」，還質問：「有誰站出來了？他們賺的錢都是台灣人的血汗錢，他們上電視節目，上購物平台，吳宗憲在賣鍋嘛，對不對？一大堆藝人在賣東西嘛，賺的是台灣人的錢，再飛去大陸賺大陸（中國）人的錢。」

不少網友得知此事後，紛紛湧入「吳宗憲 Jacky Wu」臉書粉絲專頁，在最近期1篇貼文下方留言處痛批「憲哥，有代理高粱嗎？」、「中國憲」、「中國線666」、「好期待『中國玩很大』」、「憲哥拿的是中華民國身份證嗎？」、「中國人跑去金門玩」。

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吳宗憲臉書

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