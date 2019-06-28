法官法三讀通過 懲戒種類增剝奪退休、退養金

2019-06-28 18:21

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院臨時會稍早三讀通過法官法部分條文修正案，為使退休或離職法官的懲戒發揮實效，因此在條文中增加剝奪退休金及退養金等條款，此外也增訂當事人或犯罪被害人可直接請求個案評鑑及「陳玉珍條款」等制度。

對於本次修法，民間司改會召開記者會表示有5大進步，包括人民可直接請求評鑑、請求評鑑時效合理延長、縮短懲戒程序、請求評鑑人的程序保障及職務法庭採用參審制。

不過，司改會也列出5大缺漏重點，包括評鑑人範圍狹窄、評鑑委員未明文納入非法律人、全面評核制度成效不彰未予改善反而廢除、司法品質無法評鑑的問題未解決、評鑑組織規範不明等。

立法院長蘇嘉全約在晚間6點左右敲下議事槌宣布「法官法」三讀通過，現場響起不少掌聲，民進黨團總召柯建銘在議場內發言表示，法官法修法終於完成，司法改革邁向一個新的里程碑，淘汰不適任法官，法官法是重中之重，剩下的就只有參審制、陪審制問題。

時代力量立委黃國昌則說，今天通過的法官法與2011年的法官法相比，確實有所進步，但他認為做得還不夠。

民進黨立委尤美女表示，法官法是司法改革中重要的一環，雖然本次修法無法滿足民間團體期待，但所有改革都是一步一腳印地慢慢往前進，這次修正已達到某種程度的前進。

曾任法官的民進黨立委周春米強調，本次修法除了強化不適任司法官的監督淘汰機制，也希望建立一個大多數優秀司法官不受干擾的審判環境，這次法官法大翻修綜合了朝野黨團、民間團體及學者專家的意見，希望能使監督、淘汰機制更加完備，並藉以重拾人民對司法的信心。

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