韓國瑜稱愛情摩天輪8月有譜 她酸：會不會下週就被打臉？

2019-06-28 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府今（28日）召開「施政亮點政績 高雄夢想號啟航」，市長韓國瑜在會上細數上任半年來的施政亮點，共有14項，還透露愛情摩天輪預計會在8月開始會有廠商過來。對此，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜忍不住酸，可能下週廠商就跳出來打臉市府了！

韓國瑜說，今年8月份大概就有3家廠商會來高雄，準備加入摩天輪計畫。而這些廠商分別來自美國、英國、法國，他們都對這項計畫有極大興趣，屆時再向外界報告。

對此，曾柏瑜今天下午在臉書上發文說，今天會辦這個所謂的「施政亮點記者會」，是因為近期由《遠見雜誌》所統計的全台縣市競爭力調查報告中，高雄名列12名，第一次掉出前10，同時也是六都最低，才因此舉辦這場記者會，還宣布要在8月實現自己的愛情摩天輪政見。

但曾柏瑜直言，「我只想敬告韓市長，近期你的民調暴跌、讓高雄的城市競爭力衰退，原因不是因為你還沒蓋什麼摩天輪，更不是你的造勢活動沒有百萬人...而是因為你從頭到尾，都把人民、把你的選民當作白癡在耍！」

而過去因為高市府宣布事項沒多久馬上被打臉的事例太多，讓曾柏瑜也酸：「究竟下禮拜3間廠商會不會跳出來說沒有跟高市府接觸呢？」，「讓我們繼續看下去」。

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