法官法審出火氣 蘇嘉全、曾銘宗爆氣互嗆

2019-06-28 17:35

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院臨時會今繼續表決昨未完成的「法官法部分條文修正草案」，稍早法案順利完成二讀，不料在進入三讀之前，國民黨團總召曾銘宗為了登記發言事宜與會議主席、立法院長蘇嘉全爆發口角，會議一度為此暫停10分鐘。

據了解，法案完成二讀後，國民黨立委吳志揚、民進黨團總召柯建銘與時代力量立委黃國昌均登記發言，蘇嘉全請吳發言時，吳正好不在場，因此僅有柯、黃二人發言。

由於柯建銘發言時批評國民黨團消極抵制「法官法」修法，稱國民黨團「每一條都按反對」，並要國民黨以後不要再談司法改革，國民黨團總召曾銘宗十分不滿，在黃國昌發言後隨即走上發言台打算回擊，但蘇嘉全此時已開始進行接下來的會議程序，曾銘宗為此大聲揚言要丟東西，而蘇也氣憤回嗆：「你丟看看！」

蘇嘉全隨後要求曾銘宗另找機會登記發言，但曾銘宗仍無法接受，不但數度拿起手上的文件用力捶打桌面抗議，還大聲嗆蘇「不尊重我們」，而蘇也大聲回應「你懂不懂議事規則」、「來到立法院這麼久了」，並再次強調「你不登記，現在才要要求發言，你要遵守議事規則！」

這時多位國民黨立委紛紛上前聲援曾銘宗，氣氛十分火爆，蘇嘉全隨即裁示休息10分鐘，休息後蘇嘉全詢問現場委員意見，最終同意讓曾銘宗以吳志揚的登記名額進行發言。

曾銘宗發言表示，國民黨團把這次修法的條文從第1條看到第103條，認為改革深度、廣度都不夠，所以才不願意陪民進黨玩，很遺憾柯總召到現在還在消遣國民黨。他並諷刺，柯雖然長期參與司改，但也介入很多司法個別案件，「你最沒有資格談司法改革！」

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