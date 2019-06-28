拼經濟「郭懂」 郭董後援會南投市懸掛大型看板宣傳

2019-06-28 15:50

〔記者張協昇／南投報導〕國民黨總統初選民調，將在7月8日至14日執行，7月15日公布結果，初選參選人鴻海董事長郭台銘是南投女婿，郭台銘後援會28日下午在南投市1家緊鄰縣政府辦公大樓的飯店懸掛大型看板為郭董宣傳，看板上印著「拼經濟郭懂」字眼，格外引人注目。

郭台銘的妻子曾馨瑩是南投中興新村人，郭董過去對南投地方建設相當關注，曾捐款5000萬元興建南投縣立棒球場，日前郭董偕妻子曾馨瑩返回娘家南投參訪，受到地方鄉親熱烈歡迎，縣長林明溱也表態支持郭董參選總統。

國民黨即將在7月8日至14日進行黨內總統提名人民調，7月15日公布結果，郭台銘後援會今天下午即在南投市鬧區的南投大飯店牆面懸掛大型看板，為郭董宣傳，看板上有郭董與民眾合影照片，寫著「唯一支持郭台銘」，並有民調詳細時間，其中左上角印著「拼經濟郭懂」字眼，格外引人注目，由於此看板緊鄰縣政府辦公大樓，民眾認為極具宣傳效果。

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