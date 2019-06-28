雙城論壇7/4上海金山登場 柯文哲將拜會台商、與青年座談

2019-06-28 17:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲於7月3日至5日將率團前往中國上海，參加台北上海雙城論壇，北市府今日下午公布柯文哲赴上海行程，論壇重頭戲將在上海金山假日酒店登場，柯文哲當日上午先出席開幕式，隨後將與當地青年座談、拜會台商南僑與麗寶集團。

據了解，中國國台辦主任劉結一也將赴上海會見柯文哲，今早柯文哲受訪時被問到是否會與劉結一「不期而遇」，柯並未正面回答，僅說他沒辦法去管對方的行為，但是「我們還是會盡我們力量遵守我們的規則」。

據北市府提供行程資料顯示，柯文哲7月3日率團從桃園機場搭乘早上8點45分飛機出發，預計10點50分抵達上海浦東機場，驅車前往洋山深水港，參訪長三角港區自動化設施並聽取簡報；接著參訪浦東新區城市綜合運行管理中心，傍晚則出席海峽兩岸電競文化節頒獎典禮，晚間則出席上海舉辦歡迎晚宴。

7月4日是這次論壇的重頭戲，柯文哲當日早上9點半前往上海金山假日酒店，參加雙城論壇開幕式，中午離開與青年創業座談，下午則參訪南僑集團、上海彎區科創中心，傍晚則柯文哲出席答謝晚宴。

最後一天、7月5日，柯文哲一早搭車前往崑山參訪華東台商子女學校，接著參拜當地慧聚寺、宗仁卿醫院，中午則與台協座談，預計下午2點搭車返回上海，參訪台商麗寶集團後，參加完上海舉辦歡送晚宴將結束此行，預計當晚9點45分搭機返台。

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