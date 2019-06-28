噴噴讓你們得流感？男議員流感中鏢 嗆女議員「都妳害的」

2019-06-28 15:47

〔記者蘇金鳳、唐在馨／台中報導〕台中市議員段緯宇最近因得A型流感而在家休養，但他在臉書上PO文，指24日星期一市議會會議最後一天，某位女議員得A型流感，竟還在簽到處跟他打招呼，當天她在議場跟民進黨議員吵架竟還說「噴一噴讓你們都得流感」，因為該位女議員沒有戴口罩，他當天就腳酸，一快篩竟是A型流感，懷疑是被那一位女議員傳染。

臉書雖未提誰，但大家都知道是市議員李麗華，她要段緯宇「卡差不多哩」，她當天只在簽到處跟他打招呼，在議場沒有講話時都戴口罩， 在質詢便無法戴，也確實有說「噴一噴讓你們都得流感」，但是23日她還跟市長盧秀燕一起參加活動，兩人還手牽手，為何盧秀燕沒有被她傳染。

段緯宇最近因得流感在家休養，他還在臉書ＰＯ文，誰是罪魁禍首。

他表示，星期一市議會會議最後一天，在簽到處碰到太平的女議員主動來打招呼，結果就把A流感傳染給我，害他當天下午就覺得兩腳痠痛、半夜發燒到天亮，沒喝水一夜跑廁所十幾次，只是急還沒尿。天亮後他訊問衛生局長，趕快去快篩，並追查來源才知道他得了A型流感。

段緯宇說，「真害人，怎會不戴口罩、怎能趴趴走」，他表示，當天在議事堂那位女議員和民進黨議員吵架，還說出「噴一噴讓你們都得流感」，他認為這樣的行為真不可取，「我算是倒楣鬼」。

他並表示，自即日起，自我封閉到痊癒為止，「絕不出去危害任何人。」

李麗華說，她有詢問過衛生局長曾梓展，指流感傳染24小時至3天會有症狀，段議員是當天傍晚就出現症狀，足見段議員是有「更愛他的朋友捷足先登」，並不是她，但她也請段議員保重身體。

亞洲大學附屬醫院家醫科主治醫師徐維謙表示，與罹患流感的人接觸後，並沒有特定的發病時間，但隨後若出現上呼吸道症狀（如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛）、肌肉痠痛、發燒、呼吸短促等，則可能為流感所致，務必立刻就醫，以免產生嚴重併發症。

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