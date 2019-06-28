為「高雄小三通」爭議止血 韓國瑜道歉

2019-06-28 12:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕旗津洞頭小三通爭議延燒，高市副市長葉匡時今說明調查結果，強調這是不該發生的事情，將委請檢警調釐清是否涉及詐欺，高市觀光局長潘恒旭公開致歉，高雄市長韓國瑜則指出，造成各界紛擾、非常不好意思，會嚴格改進。

葉匡時表示，6月25號上午10點，上和海運公司跟中國夢促進會合辦、旗津到溫州洞頭小三通物流首航儀式，調查結果確認第上和海運公司在今年6月12號已被註銷公司資格，公司不存在。

其次，所謂小三通就是離島金門、馬祖跟中國的一些小口岸通航，所以無所謂從旗津港或高雄港到大陸，台灣本島到中國是沒有小三通的，這本身是個誤導。

他進一步指出，這誤導可能跟105年、賴清德在當台南市長時，安平港到廈門的航線，那時是經過安平到金門、再從金門到廈門，金門到廈門是小三通，但是安平到金門不是小三通，雖然這航線是核准的，那時候宣傳也是說安平到廈門小三通。

他判斷上和海運想要複製這模式，從旗津到馬祖，到馬祖後再到洞頭，但裡面有兩個問題，一是這公司已不存在，二是從旗津到馬祖沒問題，但馬祖到洞頭這航線是所謂的小三通，必須經過交通部航港局審核，但並沒有經過審核，所以辦這個首航儀式，本身就是一個不該發生的事情。

葉匡時直言，潘恒旭沒查明就參加活動，應該跟社會道歉該活動，該活動沒向高市府申請就在市府管轄公園快閃，確實有瑕疵，已請警察局跟檢調單位進行調查，看這裡面是不是涉及到詐欺、或是有其他目的。

觀光局長潘恒旭則公開致歉，坦承這活動沒有詳細確認合法性，下次、每次行程都會謹慎處理。

韓國瑜說，會責成市府各局處，往後任何活動、慶典、禮儀等等，通通要了解它的性質、背景、還有主辦活動的人，有沒有什麼主目標之外、其他次目標，要全面要求自己檢討，對於造成大家紛紛擾擾，市政府、觀光局這邊沒有注意到，一定嚴格改進。

韓國瑜指出，已正式籲請警察局介入調查，希望盡快來立案調查，很多民眾覺得怎麼會發生這樣的烏龍事件，造成社會一些紛紛擾擾、議論紛紛，非常不好意思，未來市政府一定會嚴格督促。

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