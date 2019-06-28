韓國瑜造勢引發竹縣「內戰」 還有人推薦改這兒辦...

2019-06-28 09:29

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府官方臉書粉絲專頁「新竹縣ing」昨晚針對韓國瑜30日造勢活動的交通管制措施貼文宣導，網友們狂批：「擾民！」甚至有竹北網友希望造勢移到竹東辦，結果竹東網友神回：「己所不欲，勿施於人！」也有網友建議「去尖石，可能比較不擾民。」

「新竹縣ing」小編在昨晚貼文：「有關6/30韓國瑜新竹造勢，周遭交通管制，詳見連結！P.s 28-29日封路為縣政六路，光明六路不會封路。」後，這個平常一篇貼文頂多100多人按讚的臉書粉專突然爆紅，截至今天早上已經吸引將近500人表達心情，還有290則留言和98次分享，堪稱是粉專成立以來「績效」最好的貼文。

只是網友們的回應幾乎一面倒，「管制非常擾民！」「庶民封路選總統，賤民有家歸不得！」「造勢會場離東元醫院太近了，會不會影響到急診病患啊！」「管制三天配合造神，厲害了，我的媽啊！」「傻眼，趕快排假出去玩。」「庶民可以管制三天，那竹北上下班因而塞車的人根本是賤民了吧！」「我們是難民跟災民。」

其中有竹北網友建議：「可以改去竹東嗎？那????交通比較不會影響。」但馬上就有竹東網友回應：「竹東路很小條，容易塞車引起民怨，建議去尖石，可能比較不擾民。」「選竹北一定有他的用意在。您己（竹北）所不欲的事，也請勿施於他人。謝謝。」最後有網友做出結論：「可以請他都不要來新竹任何地方嗎？擾民又浪費社會資源。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法